Il Lecce rivede la luce: basta Dorgu, superato il Verona in nove (1-0)

Un primo tempo senza esclusioni di colpi al Via del Mare, nonostante le due squadre siano abbastanza serrate. Subito occasione per i salentini, dove su punizione calciata da Rafia sbuca Gaspar, il quale, tuttavia, la stampa sul palo. Annullati due gol ai padroni di casa, entrambi a Dorgu, che nel primo commette un fallo su Tchatchoua, mentre nel secondo resta in fuorigioco. La svolta della gara è al 40′ con ancora l’esterno danese del Lecce protagonista, lanciato a rete, travolto Tchatchoua, prontamente espulso.

La ripresa è ancora Lecce con Banda che trova Dorgu sul secondo palo, bravo a non perdonare Perilli, la rete viene convalidata dopo un check del VAR. I giallorossi ritrovano la rete dopo ben 442 minuti, con l’ultima arrivata lo scorso 21 settembre contro il Parma. Il Verona, dopo essere andato vicino al pari con Suslov, fermato da Falcone, termina la gara in nove per l’espulsione di Belahyane. I veneti ci provano, i pugliesi non cedono e portano a casa tre punti fondamentali, ritrovando un risultato favorevole che mancava dal 31 agosto. Gotti allontana le nuvole.

Lecce-Verona, risultato e tabellino:

Reti: 51′ Dorgu (L)

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert (62′ Pierotti), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly (85′ Oudin); Dorgu, Rafia (62′ Pierret), Banda (73′ Morente); Krstovic (85′ Rebic). All. Gotti.

VERONA (3-5-2): Perilli; Coppola, Ghilardi, Daniliuc (84′ Magnani); Tchatchoua, Serdar (64′ Bradaric), Duda, Belahyane, Lazovic (64′ Lambourde); Suslov (84′ Dani Silva), Tengstedt (54′ Mosquera). All. Zanetti.

Espulsioni: Tchatchoua, Belahyane.