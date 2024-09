Il Liverpool vince in rimonta 1-3. Il Milan esce a testa bassa da San Siro e contestazione dei tifosi

Il Milan perde senza mai convincere e il messaggio in vista del derby non incoraggia i tifosi

Il Milan trova subito il gol del vantaggio dopo 3 minuti con Christian Pulisic che sfrutta al meglio il contropiede cominciato da un recupero di Calabria sulla destra. Il terzino rossonero a metà primo tempo commette fallo su Gakpo vicino alla linea di fondo, punizione pennellata in area di Alexander-Arnold e Konatè infila una brutta uscita di Maignan. Al 41′ altra palla inattiva, questa volta calcio d’angolo, e altro gol con Van Dijk che prende il tempo sulla difesa rossonera.

Milan impotente contro questo Liverpool

Piove sul bagnato in casa Milan perché al minuto 51 si fa male Maignan in un contrasto con Tomori ed entra l’esordiente Torriani. Al 67′ arriva anche il gol dell’1-3 con Szoboszlai su assist di Cody Gakpo. Parte con una sconfitta il cammino europeo del Milan e ora i segnali sono preoccupanti in vista del derby di domenica contro l’Inter.

Tabellino del match

Reti: 3′ Pulisic, 24′ Konatè, 41′ Van Dijk, 67′ Szoboszlai

MILAN (4-2-3-1): Maignan (51′ Torriani); Calabria (70′ Emerson), Pavlovic, Tomori (84′ Gabbia), Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek (70′ Abraham); Pulisic, Reijnders, Leao; Morata (84′ Okafor). All. Fonseca

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold (79′ Gomez), Konatè, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister (93′ Endo); Salah (93′ Chiesa), Szoboszlai, Gakpo (68′ Luis Diaz); Diogo Jota (68′ Nunez). All. Slot

Arbitro: Espen Eskas

Ammoniti: 22′ Calabria, 31′ Fofana, 53′ Mac Allister