Il Lugodorets blocca la Lazio, reti inviolate all’Olimpico

Serata incolore per i biancocelesti, che mancano l'appuntamento con la quinta vittoria consecutiva.

Non arriva la quinta vittoria di fila per la Lazio. I biancocelesti provano a portare a casa il risultato, giocando ad una porta per tutta la ripresa, con traversa colpita da Guendouzi, ma trovano l’opposizione del Lugodorets e della fortuna.

Lazio-Lugodorets, poche emozioni nel primo tempo

Prima frazione di gara arida di emozioni. Poche occasioni reali da gol. Gara complicata per la Lazio, che fa fronte alla grande opposizione difensiva della formazione ospite. I biancocelesti sono ispirati da ottimo Guendouzi. La grande occasione arriva al 37′ con Dia fermato da Bonmann. Il Lugodorets ci prova con Rwan Seco, principalmente in ripartenza.

Lazio-Lugodorets, i biancocelesti spingono senza trovare la rete

Nella ripresa la Lazio, che apre subito con dei cambi, prova ad alzare i ritmi di gioco e a spingere gli ospiti, ulteriormente, nella propria metà campo. Tuttavia, anche gli ospiti provano a cercare qualcosa di diverso rispetto alla precedente parte della partita. Dopo l’occasione di Lazzari, la svolta della partita potrebbe sopraggiungere con un rigore fischiato alla Lazio per fallo di Marcus su Isaksen, ma l’arbitro, dopo la revisione al VAR, decide che non si andrà dal dischetto. Nel finale è assalto biancoceleste, dove arriva anche una traversa colpita dal solito Guendouzi. Termina in parità, la formazione di Baroni ci prova, ma trova il muro del Lugodorets.