Il Milan e la linea verde: occhi su altro talento classe 2002

Le idee della dirigenza rossonera sono molto chiare; l’obiettivo è quello di tornare ai massimi livelli con tanti giocatori giovani guidati da esperti. Nel taccuino di Massara e Maldini c’è anche Sucic del Salisburgo

Un giocatore del RB Salisburgo è finito nel mirino del Milan. Non parliamo dell’ormai noto Dominik Szoboszlai ma del classe 2002 Luka Sucic. Il centrocampista austriaco è uno degli under18 più promettenti del panorama calcistico europeo e sarebbe il rinforzo giusto che andrebbe a rispettare il progetto che è stato iniziato nella passata stagione. Secondo TuttoSport il Milan non sta pensando al giovane centrocampista austriaco come alternativa a Szoboszlai ma l’idea è quella di portare avanti la doppia e complicata operazione di mercato. A gennaio la società potrebbe già pensare di acquistare Sucic, poi ci sarà da valutare se lasciarlo in prestito fino al termine della stagione oppure di portarlo subito in Italia.