Il Milan insiste per Fofana, il Monaco fermo sui 25 milioni di richiesta | Trattativa a oltranza

Il Milan insiste per Fofana del Monaco. La squadra del principato però fa mura e non scende dalla sua richiesta di 25 milioni di euro. I dirigenti rossoneri però continuano ad essere fiduciosi, forti dell’accordo col giocatore già in tasca da qualche giorno. La trattativa procederà probabilmente a oltranza, il Milan non vuole spingersi oltre i 20 milioni di euro.

Il Milan ha l’accordo con Fofana, ma il Monaco non abbassa le pretese

Nei giorni scorsi il club rossonero ha raggiunto l’accordo contrattuale con il centrocampista francese sulla base di un’offerta per i prossimi cinque anni da 2.5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Adesso, si legge, servirà trovare una intesa col Monaco, società che è legata a Fofana da un altro anno di contratto.