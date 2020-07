Romagnoli e Conti out, Milan nei guai

Il Milan costretto a fare i conti con gli infortuni, brutte notizie per il confermato Stefano Pioli. Stagione finita per Romagnoli, out anche l’esterno Conti. Stagione finita per il capitano milanista che ha rimediato una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro. Anche l’esterno probabilmente non scenderà più in campo per via di un trauma ginocchio sinistro.