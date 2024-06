Il Milan torna prepotentemente su Lukaku, avviati i contatti | Che sfida al Napoli di Conte!

Il Milan torna a cercare Romelu Lukaku. I rossoneri hanno bisogno di un grande centravanti da regalare a Fonseca dopo la partenza di Giroud. Questo il punto fatto da “Gianluca Di Marzio”, giornalista di “Sky Sport”. “Il Milan deve ancora trovare il sostituto di Olivier Giroud, approdato in MLS al Los Angeles FC – spiega l’esperto di mercato -. I rossoneri sono già attivi e stanno valutando diversi profili in queste prime settimane di calciomercato”.

Milan, tutto su Lukaku | Zirkzee e Abraham le alternative

“Il nome sondato con maggiore insistenza è quello di Joshua Zirkzee, del Bologna, ma al momento le condizioni di Kia Joorabchian, agente dell’olandese, stanno rallentando l’operazione. Ecco perché vengono presi in considerazione anche altri nomi, e soprattutto torna di moda un vecchio pallino: Romelu Lukaku, che tornerà a essere a pieno titolo un calciatore del Chelsea dopo la fine del prestito alla Roma della scorsa stagione”.

E poi ancora: “La notizia più recente, di queste ore, sono i nuovi contatti tra le due società, Milan e Chelsea. I rossoneri partono dall’ipotesi di un prestito, ma gli inglesi chiedono una cifra elevata. Il Milan ha programmato però anche un summit con l’entourage del calciatore: obiettivo quello di capire la fattibilità di un’eventuale operazione.

Insomma, il Milan continua a lavorare per il suo nuovo numero nove. I contatti con il Chelsea sono la dimostrazione di come la dirigenza non si sia fermata al nome di Zirkzee, e sia al lavoro contemporaneamente su più tavoli per poi arrivare a una conclusione con uno o più dei profili valutati. Lukaku è sulla lista anche del Napoli, e ci sono stati ulteriori contatti recenti con Antonio Conte. Ma gli azzurri sono al momento “bloccati” dalla situazione di Victor Osimhen, ancora da definire”.