Il Milan vicino a Scuffet: il Cagliari ha già pronto il suo sostituto

Dopo l’infortunio di Sportiello, che ne avrà per due mesi il Milan deve trovare un altro portiere come vice Maignan. I rossoneri hanno individuato in Scuffet il profilo giusto, con il Cagliari che secondo Videolina emittente sarda, starebbe pensando già al suo possibile sostituto ovvero Silvestri in uscita dall’Udinese.

Milan, Silvestri al Cagliari libererebbe Scuffet in rossonero

Scuffet potrebbe non prendere parte all’amichevole con il Cagliari in programma quest’oggi alle 19 contro il Catanzaro. Un indizio importante su cui potrebbe esserci molto di più nelle prossime ore.