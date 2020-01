Il Milan vince anche senza Ibra, rossoneri ai quarti di Coppa Italia (3-0)

Milan, avanti tutta

Il Milan vince e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, anche senza Ibrahimovic i rossoneri non sbagliano. In gol con Piatek, Castillejo e Theo Hernandez, i ragazzi di Pioli convincono e liquidano la Spal accedendo ai quarti di coppa. Con Ibra in panchina e a riposo per 90′, i rossoneri ritrovano il sorriso e sognano un ‘titulo’.

IL TABELLINO

Milan-Spal 3-0

Milan (4-4-2): A. Donnarumma 6,5; Conti 5,5, Kjaer 6,5 (82′ Gabbia sv), Romagnoli 6, Hernandez 7; Castillejo 7 (63′ Suso 6), Krunic 6, Bennacer 6, Bonaventura 6 (75′ Paquetà 6); Rebic 6,5, Piatek 7.

Allenatore: Pioli 6,5

Spal (3-5-2): Berisha 6; Tomovic 6 (65′ Salamon 5), Vicari 5,5, Igor 5,5; Strefezza 6, Murgia 5,5, Tunjov 6,5, Dabo 6 (86′ Zanchetta sv), Jankovic 6 (72′ Valoti 6); Paloschi 5, Floccari 5,5.

Allenatore: Semplici 5

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 20′ Piatek (M), 44′ Castillejo (M), 66′ Hernandez (M)

Ammoniti: 33′ Conti (M),41′ Castillejo (M), 61′ Murgia (S), 72′ Igor (S), 84′ Salamon (S)

Espulsi: –

ph: Fornelli/Activa