Il Napoli batte il Milan e si porta al secondo posto a -7 dall’Inter

Il Napoli spegne il Milan
Il Napoli supera il Milan, ai partenopei basta una zampata vincente di Politano nella ripresa per avere la meglio sui rossoneri. Vittoria che spegne i sogni scudetto del Milan e rilancia il Napoli, ora a -7 dall’Inter e al secondo posto in classifica.
Napoli-Milan 1-0
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus (dal 40’ st Beukema), Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola (dal 30’ st Politano); McTominay, De Bruyne (dal 40’ st Elmas); Giovane (dal 25’ st Alisson Santos). All. Conte. A disp. Meret, Contini, Mazzocchi, Gilmour.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 37’ st Loftus-Cheek), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (dal 17’ st Athekame), Fofana (dal 37’ st Leao), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 29’ st Pulisic), Fullkrug (dal 17’ st Gimenez). All. Allegri. A disp. Terracciano, Torriani, Jashari, Estupinan, Odogu, Ricci.
Arbitro: Doveri.
Marcatori: 79’ Politano (N).
Ammoniti: Buongiorno (N), Politano (N).