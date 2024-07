Il Napoli irrompe nella corsa a Greenwood! Accordo vicino, Lazio beffata

Mason Greenwood da giorni è vicino alla Lazio, ma Sportmediaset oggi sorprende tutti rivelando che il Napoli sarebbe ai dettagli per l’accordo con il Manchester United per l’esterno inglese. Un’accelerata bruciante del club partenopeo, con la società azzurra che avrebbe effettuato una virata sul britannico superando la Lazio.

Greenwood al Napoli, trattativa lampo e Lazio beffata | I costi dell’operazione

La trattativa è partita e decollata in pochissimo tempo: trovata l’intesa di massima con i Red Devils sulla base di 30 milioni di euro, e ora manca solo l’affondo decisivo. Offerta, quella del club campano, che non solo befferebbe la Lazio, ma anche l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che negli ultimi giorni aveva messo gli occhi sul calciatore inglese. Decisiva la capacità del Napoli di raggiungere i 30 milioni di offerta per il ragazzo, mentre Lotito e De Zerbi non volevano andare oltre i 20 + bonus.