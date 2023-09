Il Napoli stecca a Bologna | Osimhen sbaglia un rigore: scintille con Garcia

Il Napoli è pronto a sfidare il Bologna al Dall’Ara. I ragazzi di Garcia cercano una vittoria per poter dare una svolta a questo inizio di stagione un pò altalenante, perciò la sfida con i rossoblù diventa cruciale. Nel primo tempo ci sono state tante occasione da entrambi i lati, ma è mancata concretezza e un pizzico di fortuna sotto porta. Gli uomini di Thiago Motta rispondono bene ai Campioni d’Italia, andando al riposo sullo 0:0.

Osimhen sbaglia il calcio di rigore

Nel secondo tempo gli azzurri alzano i ritmi per cercare di passare in vantaggio, ma per i partenopei sembra proprio una serata no. Infatti, al minuto 72, Osimhen sbaglia un calcio di rigore sparano il pallone fuori. Al momento del cambio, il bomber, ha avuto qualcosa da ridire nei confronti del suo tecnico, questo a far capire che clima teso ci sia dentro lo spogliatoio. Un pareggio amaro per il Napoli che stecca di nuovo, mentre il Bologna guadagna un punto importantissimo contro una big.

Bologna-Napoli, tabellino e risultato (0-0)

Ammonizioni: Olivera, Aebischer, Lobotka, Kvaratskhelia, Skorupski, Freuler, Politano, Rui

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski, 3 Posch (dal 10′ st 29 De Silvestri), 31 Beukema, 26 Lucumì (dal 20′ st 33 Calafiori), 15 Kristiansen; 8 Freuler, 20 Aebischer; 11 Ndoye (dal 20′ st 56 Saelemaekers), 19 Ferguson, 10 Karlsson; 9 Zirkzee. A disposizione: 34 Ravaglia, 50 Gasperini, 6 Moro, 7 Orsolini, 14 Bonifazi, 16 Corazza, 17 El Azzouzi, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 33 Calafiori, 56 Saelemaekers, 77 Van Hooijdonk, 80 Fabbian, 82 Urbanski. Allenatore: Thiago Motta.

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 55 Ostigard, 3 Natan, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 81 Raspadori (dal 21′ st 21 Politano), 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia. A disposizione: 14 Contini, 16 Idasiak, 4 Demme, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 18 Simeone, 21 Politano, 23 Zerbin, 24 Cajuste, 29 Lindstrom, 59 Zanoli, 70 Gaetano. Allenatore: Garcia.