Il Napoli vola: i partenopei piegano anche il Verona (2-0)

Vince il Napoli contro il Verona. Gli azzurri salgono a 47 punti in classifica, con un momentaneo +4 sull’Inter e +5 sull’Atalanta. Quinta vittoria consecutiva per la squadra di Antonio Conte.

Napoli – Verona, monologo azzurro

Dominio assoluto del Napoli nel primo tempo. La sbloccano subito i partenopei, dopo appena cinque minuti. Sinistro di Di Lorenzo da fuori area che centra il palo, tocca la schiena di Montipò e si insacca, regalando il vantaggio alla formazione di Conte. Raddoppio vicino in due occasioni per gli azzurri, prima con Anguissa, poi con McTominay, che se lo divora da distanza ravvinata. Il Verona reagisce e va anche vicino al pari con Tengstedt.

Napoli – Verona, raddoppia Anguissa nella ripresa

Ancora il Napoli a dominare nella ripresa. Sponda di Lukaku per Anguissa, il camerunense controlla al limite e lascia andare un tiro che non lascia scampo al portiere gialloblù. Il Verona tenta la reazione con Livramento e Kastanos. Vittoria importantissima per il Napoli di Antonio Conte, che allunga sull’Atalanta, sempre più solo in vetta alla classifica.