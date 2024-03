Il padre di Kvaratskhelia non ha dubbi: “Per me resta a Napoli”

Badri, papà di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A, in merito al futuro dell’esterno georgiano.

Badri: “Kvicha è felice a Napoli”

“Quando viene paragonato a Maradona si vergogna tantissimo, ma ne è felice e non sa come ringraziare i tifosi per questa cosa. Ringrazio molto Napoli e tutta l’Italia per come apprezzano e amano mio figlio. Deve decidere lui il suo futuro: secondo me rimarrà a Napoli ma, in ogni caso, rispetterò la sua decisione”.

E poi ancora: “In questo momento Kvaratskhelia ha chiesto, più volte, un adeguamento contrattuale dopo le ottime prestazioni della scorsa stagione, ma non ci sono ancora stati progressi in questo senso”.