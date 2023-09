Il Sassuolo travolge il Verona | Doppietta per Berardi

Sassuolo e Verona aprono la terza giornata di campionato prima della sosta. Gli uomini di Dionisi affrontano i gialloblù di Baroni che sono momentaneamente a punteggio pieno. Nel primo tempo i neroverdi spiengono subito forte per cercare di rompere subito le linee avversarie, al punto di trovare il gol all’11 minuto, con un grande gol di Pinamonti. Il Verona cerca di reagire ed a sua volta trova il gol, poi annullato dal VAR. Ma nel secondo tempo trovano il pareggio grazie ad un gol di Ngonge, che su un bellissimo cross di Faraoni la butta alle spalle del portiere. Subito pronta la reazione del Sassuolo che torna di nuovo in vantaggio grazie ad uno splendido gol di Berardi al 64esimo, grazie all’assist di Laurient. Passano solo 8 minuti, è il 72esimo, e viene concesso un rigore al Sassuolo che il rientrante Berardi risolve facilmente. 3 a 1 per gli emiliani. Il Sassuolo vince e convince portando a casa 3 punti importantissimi contro una grande rivale.

Sassuolo-Verona, tabellino e risultato (3-1)

Reti: 11′ Pinamonti (S), 56′ Ngonge (V), 64′ Berardi (S), 72′ rig. Berardi (S)

Ammoniti: Boloca (S), Coppola (V), Magnani (V), Doig (V)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina (20’st Pedersen); Boloca, Henrique, Thorstvedt (20’st Bajrami); Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Pegolo, Cragno, Racic, Mulattieri, Ferrari, Ceide, Viti, Volpato, Lipani. Allenatore: Alessio Dionisi.

VERONA (3-4-2-1):Montipò; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla (35’pt Serdar), Duda, Doig; Mboula, Folorunsho (1’st Bonazzoli); Ngonge. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Djuric, Diao, Terracciano, Patanè, Cabal, Cisse. Allenatore: Marco Baroni.