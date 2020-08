Siviglia Inter

Il Siviglia vince per la sesta volta nella sua storia l’Europa League. Gli spagnoli sconfiggono, nella finale del Rhein Energie Stadion di Colonia, l’Inter per 3-2 dopo una partita vibrante e spettacolare. Ai nerazzurri, che perdono nella serata decisiva la solidità difensiva mostrata nelle ultime settimane, non bastano le reti di Lukaku su rigore al 5′ e Godin al 36′ vanificate dalla doppietta di De Jong, a segno al 12′ e al 33′ e dal gol decisivo di Diego Carlos al 74′ sul quale pesa una deviazione del centravanti belga dell’Inter. Gli andalusi si confermano imbattibili nelle finali della seconda competizione europea per club, con sei vittorie su sei. La partita si sblocca dopo 5 minuti grazie al rigore concesso dall’arbitro Makkelie per un fallo in area di Diego Carlos su Lukaku che gli era andato via in progressione. Dagli 11 metri il centravanti belga va a segno con un piatto sinistro sul quale Bounou intuisce ma non riesce a respingere. Dura poco però il vantaggio dei ragazzi di Conte perché al 12′ gli andalusi pareggiano dopo una bella azione corale rifinita da Navas per De Jong che di testa trafigge Handanovic. Qualche minuto più tardi sale la tensione in campo per un faccia a faccia tra Banega e Conte con il tecnico salentino che protestava per un tocco sospetto con il braccio di Diego Carlos in area su un tiro di Barella. Cartellino giallo per l’allenatore dell’Inter. Al 33′ il Siviglia completa la rimonta: cross di Banega per de Jong che stacca su Gagliardini e inventa una parabola perfetta che scavalca Handanovic nell’angolo opposto. Passano tre minuti e l’Inter risponde: punizione di Brozovic per Godin che di testa non perdona e fa 2-2. Il difensore uruguayano diventa così il sesto giocatore a segnare sia in una finale di Champions League che in una finale di Europa League dopo Steven Gerrard, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev, Allan Simonsen e Pedro.

Siviglia Inter-Tabbellino:

Il tabellino di Siviglia-Inter 3-2, finale di Europa League. SIVIGLIA-INTER 3-2 Reti: pt 5′ rig. Lukaku (I), 12′ e 33′ de Jong (S), 36′ Godin (I); st 29′ Diego Carlos (S). Siviglia: Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos (41′ st Gudelj), Reguilón; Jordan, Fernando, Banega; Suso (33′ st Vazquez), de Jong (40′ st En-Nesyri), Ocampos (24′ st Munir). A disp. Vaclík, Sanchez, Sergi Gómez, Escudero, Oliver Torres, José Alonso, Genaro, Pablo Pérez. All. Lopetegui. Inter: Handanovic; Godin (45′ st Candreva), de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio (33′ st Moses), Barella, Brozovic, Gagliardini (33′ st Eriksen), Young; Lukaku, Lautaro (33′ st Sanchez). A disp. Padelli, Sensi, Ranocchia, Valero, Esposito, Pirola, Biraghi, Skriniar. All. Conte. Arbitro: Makkelie (Ola). Note: ammoniti Conte, Barella, Bastoni, Gagliardini (I), Diego Carlos, Banega (S).