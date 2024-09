Incredibile al Via del Mare: il Parma la riprende nel recupero (2-2)

Incredibile pareggio al Via del Mare tra Lecce e Parma. Primo tempo piacevole, con le due squadre che si dividono le occasioni. Più concreti i padroni di casa, in vantaggio alla mezz’ora. Ramadani imbecca in verticale Dorgu che, a sua volta, complice la disattenzione di Coulibaly, non lascia scampo a Suzuki. Nella ripresa sono i salentini a trovare il raddoppio, nonostante il rosso rimediato dal terzino francese, Guilbert, con una grande punizione siglata da Krstovic. Nel finale accade di tutto. Il Parma, 10 contro 10 per l’espulsione di Cancellieri, accorcia le distanze al terzo minuto di recupero con l’ex di gara Almqvist. Al sesto di recupero arriva un pari disperato con Antoine Hainaut. Salgono entrambe a 5 punti.

Lecce-Parma, risultato e tabellino

2-2

Reti: 32′ Dorgu (L), 59′ Krstovic (L), 90+3′ Almqvist (P), 90+6′ Hainaut (P)

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo (86′ Pelmard); Ramadani (75′ Rafia), Coulibaly L. (65′ Pierret); Dorgu, Rebic (65′ Banda), Morente (75′ Pierotti); Krstovic. All. Gotti.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Osorio (65′ Almqvist), Coulibaly W.; Hernani (67′ Mohamed), Bernabe; Man, Sohm (37′ Cancellieri), Mihaila (65′ Hainaut); Bonny. All. Pecchia.

Espulsi: Guilbert (L); Cancellieri (P)