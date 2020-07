Incubo covid su Roma-Siviglia: positivo un calciatore degli spagnoli

Incubo Covid per Roma-Siviglia

L’incubo Covid-19 si abbatte sul calcio spagnolo. Dopo il Real Madrid ieri e l’Almeria oggi, anche il Siviglia nella giornata odierna ha comunicato che un suo calciatore è risultato positivo al coronavirus. Il club andaluso la prossima settimana dovrà affrontare la Roma negli ottavi di finale di Europa League.

Roma-Siviglia: il comunicato del club andaluso

Nel comunicato non viene reso noto il nome del giocatore, che è stato messo in isolamento domiciliare ed è asintomatico. Come previsto dal protocollo della Liga, il Siviglia ha annullato tutti gli allenamenti e provveduto a sanificare il centro sportivo. Inoltre, tutto il personale presente nel centro sarà sottoposto a due tamponi, di cui uno è già risultato negativo per tutti. La squadra potrà tornare ad allenarsi solo nel caso in cui anche il secondo tampone risulterà negativo