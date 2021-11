Brutte notizie per la Lazio, Sarri perde il suo gioiello

A Marsiglia senza Immobile, affaticamento per il bomber della Lazio

Brutte notizie dall’infermeria, si ferma Immobile. L’attaccante napoletano non si è allenato per un affaticamento muscolare: le sue condizioni verranno valutate domani, quando la Lazio partirà per la Francia. Una tegola per i capitolini in vista dell’impegno europeo.

Affaticamento muscolare per Immobile che mette nei guai Sarri, le condizioni dell’attaccante verranno valutate nelle prossime ore. Una defezione importante per la Lazio in un momento cruciale della stagione.