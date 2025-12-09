Infortunio Leao, l’attaccante del Milan ko contro il Torino

Non finiscono mai le brutte notizie in casa Milan. L’ultima è l’infortunio a Rafa Leao. L’attaccante portoghese, alla mezz’ora del primo tempo della sfida contro il Torino, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare alla gamba destra.

Infortunio Leao, domani gli esami

Una partita che, nonostante la vittoria, finisce con con la vittoria dei rossoneri. Oggi l’amaro in bocca è per Leao finito ko. Prima che venisse sostituito, l’attaccante portoghese aveva sentito dolore in seguito a una conclusione verso la porta di Israel. Dopo essersi toccato l’inguine destro, Leao non è riuscito più a rimanere in campo, lasciando il rettangolo di gioco prima della fine del primo tempo. Al suo posto Max Allegri ha inserito Samuel Ricci.