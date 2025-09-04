Infortunio Scamacca: Gattuso perde l’attaccante che ha già lasciato il ritiro

Gianluca Scamacca alla fine ha lasciato il ritiro della Nazionale Azzurra. L’attaccante già da giorni si era ritrovato alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro. Il giocatore della Dea ha si era apprestato anche a prendere parte al riscaldamento di ieri ma, considerando che non stava bene, tutti hanno concordato con il suo dover lasciare il ritiro. Il giocatore non scenderà in campo per le sfide con Estonia e Israele valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Scamacca non si è infortunato durante il ritiro a Coverciano, ma è arrivato lì già. Durante la sua permanenza con la Nazionale ha provato a lavorare con i compagni ma non c’è stato nulla da fare. Adesso rientrerà a Bergamo, dove inizierà la fase di recupero, con la speranza di essere pronto per il ritorno del campionato, prossima sfida il 14 settembre, contro il Lecce.

Intanto il tecnico Gattuso non ha ancora pensato ad un possibile sostituto dell’attaccante, molto probabilmente non chiamerà nessuno al posto di Scamacca. Se dovessero esserci aggiornamenti al riguardo arriveranno direttamente dalla Nazionale, ma soprattutto durante le conferenze stampe dei prossimi giorni.