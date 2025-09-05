Inghilterra-Andorra, le probabili formazioni e dove vederla

L’Inghilterra si prepara ad affrontare Andorra nel quarto impegno del gruppo K delle qualificazioni ai Mondiali 2026. I Tre Leoni, finora, hanno ottenuto tre vittorie nelle prime tre uscite precedenti contro Lettonia, Albania e all’andata proprio contro Andorra. Thomas Tuchel, tecnico dei padroni di casa, sta pensando a un 4-2-3-1 nel quale inserire la velocità di Madueke e Gordon sulle fasce per garantire cross al faro d’attacco, capitan Harry Kane; Alvarez, allenatore degli ospiti, risponde con un abbottonato 5-4-1, dove Rodrigo, Vales, Babot e Cervos formeranno la cerniera di centrocampo e Guillaume Lopez sarà l’unico attaccante. La partita, in programma sabato 6 settembre alle 18:00, verrà trasmessa su SKY e in streaming sulle piattaforme SkyGo e NOW.

Inghilterra-Andorra, le probabili formazioni

INGHILTERRA (4-2-3-1): Henderson; Reece James, Stones, Konsa, Lewis-Skelly; Jordan Henderson, Rice; Madueke, Eze, Gordon; Kane. Ct. Tuchel

ANDORRA (5-4-1): Alvarez; Borra, San Nicolas, Llovera, Olivera, Marc Garcia; Rodrigo, Vales, Babot, Cervos; Guillaume Lopez. Ct: Alvarez