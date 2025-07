Inghilterra-Italia, le probabili formazioni e dove vederla

Risultato storico, un risultato che manca dal 1997, le azzurre affrontano l’Inghilterra a Ginevra per la semifinale dei Campionati Europei Femminili. Il sogno finale ad un passo, raggiunta in sole due occasioni, per la formazione guidata da Andrea Soncin. La gara, in programma alle 21, sarà visibile su Rai Uno e Rai Play.

Inghilterra-Italia, le probabili formazioni:

INGHILTERRA (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. CT. Wiegman.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Oliviero; Caruso, Giugliano, Severini; Cantore, Girelli, Bonansea. CT. Soncin.