Altro match, privo di alcun valore per la classifica, nel girone degli azzurri, quello tra Inghilterra e Malta, questa sera alle 20.45. Nazionale inglese, già qualificata, cerca di chiudere la questione primo posto contro l’agevole Malta, ultimo a zero punti. La gara d’andata, risalente a giugno, è terminata 0-4 per i Tre Leoni. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 252) e su Sky Sport Calcio, non integralmente, all’interno di Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale, Walker, Tomori, Colwill, Trippier, Gallagher, Rice, Maddison, Bellingham, Grealish, Kane. CT. Southgate

MALTA (3-5-2): Bonello, Muscat, S. Borg, J. Borg, Mbong, Yannick, Guillaumier, Teuma, Camenzuli, Jones, Nwoko. CT. Marcolini