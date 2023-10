Inghilterra Italia, risultato, tabellino e highlights del match

L’Inghilterra batte 3-1 l’Italia a Wembley e si qualifica per gli Europei del 2024. Scamacca illude gli azzurri sbloccando il risultato al 15′, Kane pareggia i conti al 32′ su rigore. Nella ripresa i padroni di casa ribaltano la partita con il vantaggio di Rashford al 12′, dopo una straripante azione di Bellingham, prima del tris per il 3-1 al 32′ ancora di Kane, dopo un errore della coppia centrale Bastoni-Scalvini. La squadra di Spalletti resta così ferma a quota 10 punti e viene superata dall’Ucraina, che sale al secondo posto a quota 13, mentre l’Inghilterra avanza a 16 e si qualifica per gli Europei con due giornate d’anticipo.

Reti: 15′ Scamacca, 31′, 77′ Kane, 57′ Bellingham

Inghilterra (4-2-3-1) – Pickford; Walker, Stones (62′ Guehi), Maguire, Trippier; Philips (69′ Henderson), Rice; Rashford, Bellingham (84′ Grealish), Foden; Kane. A disposizione: Johnstone, Ramsdale, Colwill, Dunk, Alexander-Arnold, Maddison, Gallagher, Bowen, Watkins. Commissario tecnico: Gareth Southgate.

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi (63′ Bastoni), Udogie (63′ Dimarco); Barella, Cristante, Frattesi; Berardi (78′ Raspadori), Scamacca (63′ Kean), El Shaarawy. A disposizione: Vicario, Meret, Gatti, Darmian, Mancini, Locatelli, Bonaventura, Orsolini. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Ammoniti: Philips, Udogie, Trippier, Di Lorenzo, Scalvini

INGHILTERRA ITALIA HIGHLIGHTS