L’Inter ha un folto organico a disposizione, ma anche un alto numero di giocatori che hanno un ingaggio pesante, ma vengono poco utilizzati sul campo. A fine stagione l’intenzione della società Oaktree è quella di trattenere ad Appiano Gentile solo i giocatori veramente utili. A giugno via tutti i tesserati in esubero, che gravano pesantemente sulle casse della società. Diversi i nomi in lista.

Inter, a giugno via gli esuberi con alto ingaggio

Ad esempio, l’Inter è disposta ad adeguare il contratto di Carlos Augusto ma con Oaktree al comando bisogna seguire alcune logiche. Gli over 30 non avranno aumenti salariali e ad alcuni potrebbe essere chiesto di spalmare o diminuire l’ingaggio in fase di rinnovo.

La proprietà americana dei nerazzurri ha stabilito nuove regole. L’attuale insieme di ingaggi del club è ancora troppo alto e di conseguenza i rinnovi con adeguamento devono però rientrare all’interno di un discorso più ampio e che al termine faccia comunque quadrare i conti, magari con l’uscita dalla rosa di calciatori con contratti pesanti e il cui rendimento non soddisfa.