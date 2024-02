Inter, Acerbi e Thuram si scaldano per il Genoa | Le ultime

In vista della gara contro l’Atalanta di domani sera, Inzaghi deve fare il conto degli infortunati in casa Inter. Contro i bergamaschi dovrebbero rientrare buona parte dei titolari, dopo il turnover nell’ultima partita contro il Lecce.

Inter, out per precauzione Acerbi e Thuram. Calhanoglu ok per l’Atletico

Contro l’Atalanta Thuram e Acerbi non ci saranno, ma forse potranno essere utilizzati nella sfida contro il Genoa del prossimo week end, mentre per Calhanoglu i tempi sono più lunghi, l’obbiettivo è il rientro nel ritorno di Champions contro l’Atletico Madrid. Il punto sugli infortunati dell’Inter lo ha scritto la “Gazzetta dello Sport”: “Tutti pronti per fare il tagliando a Bologna e tornare titolari a Madrid. Acerbi, Calhanoglu e Thuram ci saranno in Champions, nella gara del 13 marzo che deciderà il passaggio ai quarti, ma saranno tutti e tre a disposizione di Inzaghi già dal match precedente, il 9 al Dall’Ara. Di fatto la mini emergenza sicura ci sarà domani contro l’Atalanta. Ma il difensore e l’attaccante hanno concrete possibilità di tornare già per il posticipo di lunedì col Genoa. La cautela per Calha è dovuta al fatto che anche il suo infortunio non è grave, ma più recente”.