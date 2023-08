Inter, altri 3 punti in cassaforte | C’è un clamoroso dato sui nerazzurri

Tre punti col Monza, così come col Cagliari. E’ questo il segreto della nuova Inter, giovane e vincente lanciata da Simone Inzaghi, forte della rosa a disposizione in tutti i reparti. Grazie alle reti di Lautaro e Dumfries l’Inter ha vinto contro il Cagliari per due reti a zero realizzando ancora una volta un cleen sheet. Questo dato è il primo nella storia dell’Inter, con Inzaghi che spera possa continuare in futuro.