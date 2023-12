Arrivano brutte notizie in casa Inter. Stefan De Vrij e Denzel Dumfries dopo essere stati sostituiti in corso di partita domenica contro il Napoli, stamattina si sono sottoposti agli esami strumentali presso L’Istituto Humanitas di Rozzano per valutare i rispettivi infortuni. Dagli esami sono stati evidenziati due risentimenti muscolari per i giocatori olandesi che saranno rivalutati la prossima settimana. Simone Inzaghi dunque, secondo quanto riporta Sky Sport, dovrà fare a meno dei due olandesi per 20 giorni; in un periodo caldissimo pieno di partite, si proverà a recuperarli per l’ultima del 2023 contro il Genoa.

Il comunicato del club sulle condizioni degli olandesi

Stefan De Vrij e Denzel Dumfries si sono sottoposti questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo gli infortuni di domenica sera nella gara contro il Napoli. Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra per il difensore olandese. Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per l’esterno olandese. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nella prossima settimana.