Inter, ancora problemi per Lautaro e Dimarco | Out anche Calhanoglu

Non è cominciato nel migliore dei modi l’anno per l’Inter visto che al Suning Training Center, Simone Inzaghi non ha potuto contare su Lautaro Martinez e Federico Dimarco, che mancano dalla giornata prima di Natale.

Inter, quanti guai per Inzaghi

I due calciatori quest’oggi si sono allenati a parte e non con il resto del gruppo, così come Hakan Calhanoglu, che ha lavorato solamente in palestra vista la sindrome influenzale anche se il calciatore dovrebbe essere regolarmente convocato per la prossima sfida contro l’Hellas Verona di Baroni.