Inter, Lautaro scalpita tra rinnovo e Verona | Il Toro sogna una grande annata

Lautaro Martinez vuole tutto. Il 2024 rappresenterà un grande anno per l’attaccante argentino, quello della maturazione e non solo visto che il capitano dell’Inter vuole vincere qualcosa d’importante. E da capitano. E proprio Sky ha fatto il punto della situazione tra il rientro in campo e il rinnovo.

Calciomercato Inter, Lautaro rientra il 6 gennaio?

“Il “Toro” scalpita. Non ce la fa più a restare fuori a guardare. Da capitano, anche se infortunato, Lautaro Martinez si è presentato a Genova insieme a Dimarco per caricare i compagni. Ora pensa solo al Verona da affrontare il 6 gennaio”. E poi ancora: “È in un momento magico, breve pit-stop muscolare a parte, e il suo agente sta trattando per chiudere il rinnovo e rendere ancora più saldo il suo rapporto con l’Inter”. Questo quanto riferito da Sky.