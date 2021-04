Inter, Antonio Conte: “Nessuno tocchi l’Inter”

Inter, verso la sfida contro il Napoli

L’Inter, per la 31esima giornata di Serie A, andrà in trasferta a Napoli. Non sarà facile per Antonio Conte gestire la formazione di Rino Gattuso che ha dimostrato grande forma in questo periodo. I nerazzurri, nonostante il vantaggio sulla seconda in classifica, non hanno intenzione di interrompere il bel ruolino di risultati positivi ottenuti fino ad oggi. Antonio Conte presenta il big match in conferenza stampa.

Inter, Antonio Conte: “Non sarà facile domani”

Antonio Conte parla del match contro gli azzurri: “Una partita impegnativa perché fin da inizio stagione ho sempre messo il Napoli tra quelle squadre che possono competere per la vittoria finale. Gattuso è un bravo allenatore e ci aspetta una gara molto dura. Il Napoli ha una rosa importante, una delle più importanti della Serie A, per questo l’ho messa tra le candidate per il titolo. Rino sta facendo bene ed è un bravissimo allenatore. Tutti noi tecnici sappiamo che l’allenatore è la persona più soggetta a ricevere critiche. E’ il ruolo più difficile da fare. A qualche mio calciatore che mi chiede consigli sul fatto di diventare o meno allenatore, rispondo che se vuole soffrire, lo faccia pure. E’ un ruolo particolare. Se arrivano i risultati, sei il più bravo e a volte non bastano neppure questi. La passione per il calcio fa andare noi tecnici oltre i giudizi che a volte sono giusti e volte non lo sono.

Inter, Conte sui singoli giocatori

Il tecnico dell’Inter parla dei suoi uomini: “Vidal sta lavorando a parte insieme a Kolarov per smaltire l’edema al ginocchio. Kolarov ci auguriamo di averlo il prima possibile dopo il problema alla schiena. Perisic è rientrato in gruppo da giovedì e ha smaltito l’infortunio. E’ a disposizione. Stiamo parlando di un difensore che considero tra i 2-3 più forti al mondo e quando ero al Chelsea volevo portarlo lì. E’ un top ed è anche cresciuto. Romelu lo conosce e non devo presentarglielo io. Sarà un bel duello e per mettere in difficoltà Koulibaly e il Napoli bisognerà lavorare di squadra, mettendo in pratica le soluzioni provate”.

Inter, Conte e critiche fatte alla squadra. Le ultime sono state quelle di Cassano. Il tecnico: “Ho capito che sono io il problema a prescindere. L’importante è che non tocchino l’Inter”.