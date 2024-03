Inter, Asllani: l’uomo in più per il finale di stagione

Asllani è stato il fattore in più nell’ultima gara vinta contro il Genoa, il suo gol oltre al calcio di rigore di Sanchez, ha regalato i tre punti alla squadra di Inzaghi, facendole fare un passo in più verso lo scudetto.

Inter, per Asllani l’occasione giusta nel momento giusto

Con l’assenza di Çalhanoğlu, il posto da titolare, Asllani, se lo è conquistato sul campo. L’ex Empoli ha fornito, sia a Lecce che in casa il Genoa, grandi prestazioni, a conferma della profondità della rosa nerazzurra. L’albanese ha sfruttato il momento giusto per mostrare il proprio valore, soprattutto dopo le ultime stagioni in cui ha giocato molto poco e inciso ancora meno. Inzaghi ora ha una pedina in più da utilizzare nelle situazioni in cui la squadra è in affanno, o ci sono tante partite ravvicinate.