Inter-Atalanta, le scelte di Inzaghi e Gasperini

Ancora out Thuram, dentro Arnautovic accanto a Lautaro Martinez in avanti. Fuori Çalhanoğlu, confermato Asslani, dopo la buona prestazione di Lecce, con Barella e Mkhitaryan, in mezzo al campo. Sulle fasce Darmian e Dimarco. Nell’attacco atalantino si rivede dal 1′ Scamacca, supportato da De Ketelaere e Koopmeiners. A centrocampo Edeson e Pasalic al centro, Holm a destra, Bakker a sinistra.