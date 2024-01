Inter, Bastoni e Dumfries di nuovo in gruppo | Inzaghi può sorridere

Inter concentrata nella preparazione della partita contro la Fiorentina. I nerazzurri affronteranno la Viola domenica alle 20.45 e Inzaghi avrà bisogno di tutti i membri della squadra per riuscire a rimanere attaccati alla Juve che, nonostante la partita in più, può andare a +4 dai nerazzurri la prossima giornata.

Inter, rientrano Bastoni e Dumfries, Barella a parte

Tornano a completa disposizione di Inzaghi sia Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries, il primo con possibilità di partire titolare, mentre il secondo magari a gara in corso, con Darmian pronto a prendersi la fascia destra. Discorso diverso per Barella, che nonostante non abbia nessun problema fisico, si è allenato a parte nell’ultima seduta per recuperare energie data la squalifica dovuta al cartellino giallo preso in Supercoppa.