Inter, spunta il nome di Musso come dodicesimo | Pronta l’offerta

Con i possibili acquisti di Zielinski e Taremi, l’Inter non vuole di certo fermarsi visto che nerazzurri nelle prossime settimane vogliono programmare il futuro per la prossima stagione, a cominciare da un portiere, come specificato da “Tuttosport”.

Inter, pronto il triplo arrivo

“L’aspirazione massima è avere venti giocatori di movimento perfettamente intercambiabili e pure un “co-titolare” (per usare un’espressione cara all’ad Marotta) in porta. E qui presto andrà aperto il file legato a Emil Audero che per restare all’Inter andrà comprato dalla Sampdoria, con il valore del cartellino già stabilito in 6,5 milioni. Le parti potrebbero anche trovare qualche contropartita, magari tra i canterani nerazzurri, per rendere l’affare a impatto zero. Oppure – scenario sempre più probabile – l’Inter potrebbe sfruttare quanto offre il mercato e non è sfuggito a latitudini nerazzurre il fatto che Juan Musso, dopo essere stato superato da Carnesecchi, a Bergamo viva ormai da “separato in casa””. Questo il punto fatto dal quotidiano sportivo.