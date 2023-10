Inter-Benfica, probabili formazioni e dove vederla

Gruppo D di UEFA Champions League: l’Inter sfida il Benfica questa sera alle 21. I nerazzurri hanno cominciato la propria avventura europea con un pareggio in casa del Real Sociedad, grazie alle rete nei minuti finali di Lautaro Martinez; i lusitani, invece, sono stati sconfitti dal Salisburgo nella sfida d’esordio. Nell’ultimo precedente, risalente alla scorsa edizione della competizione, la formazione di Simone Inzaghi si è imposta sui portoghesi eliminandoli doppio confronto, terminato con un complessivo di 5-3, 0-2 a Lisbona, 3-3 a Milano. Il match sarà visibile su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (252), e in streaming su Mediaset Infinity, , Sky Go e NOW.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1):Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kokcu, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. All. Schmidt.