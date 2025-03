Zielinski fuori due mesi, Inter nei guai

Brutte notizie per l’Inter e Zielinski, gli esami hanno evidenziato “una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Il centrocampista polacco verrà rivalutato nelle prossime settimane”. Due mesi i tempi di recupero, scelte obbligate in mediana per Inzaghi.