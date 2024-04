Inter-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

È solo questione di tempo per la festa nerazzurra che nel mirino hanno anche il record dei 102 punti da battere della Juve

L’Inter è sempre più lanciata per la vittoria dello Scudetto e i festeggiamenti sembrano solo questione di tempo. I nerazzurri hanno perso solo una delle ultime 12 gare contro il Cagliari (10 V, 1 N) nel marzo 2019 quando finì 2-1 per i sardi con l’autogol di Perisic e le reti di Pavoletti e Lautaro. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 14 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Sulemana; Oristanio, Viola, Luvumbo; Lapadula. All. Ranieri