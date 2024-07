Inter, casting per il difensore: Kiwior il profilo più adatto | Lo scenario

L’Inter insegue sul mercato il nuovo difensore da regalare a Simone Inzaghi. Il tutto senza scegliere con fretta, visto il rientro imminente di Acerbi, e il probabile rientro anticipato di Buchanan verso fine ottobre. La dirigenza vuole prendersi del tempo per riflettere bene sul nuovo nome, possibilmente giovane. Come rivela Tuttosport l’Inter aspetta l’occasione giusta anche negli ultimi giorni di mercato che potrebbero regalare occasioni di mercato.

Inter, per arrivare a Kiwior l’Arsenal dovrebbe aprire al prestito

Proprio perchè i nerazzurri vorrebbero un difensore giovane, Rodriguez potrebbe essere solamente una soluzione concreta nell’imminente ma non per il futuro. Il profilo più adatto alle esigenze del club è il difensore polacco Kiwior dell’Arsenal. Il terzino sinistro che troverebbe meno spazio quest’anno dopo l’arrivo di Calafiori, gradirebbe il ritorno in Italia dopo il suo passato allo Spezia. I gunners però dovrebbero aprire alla soluzione del prestito con diritto di riscatto, ma al contrario in questo momento vorrebbero monetizzare. Scenario che potrebbe cambiare col passare delle settimane come rivela Tuttosport.