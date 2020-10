Inter, c’è qualcosa che non va. Conte, perchè non cambiare modulo?

Inter, Conte sul banco degli imputati?

Non solo Conte sul banco degli imputati, tempo di riflessioni in casa Inter. Un inizio di stagione certamente non esaltante, evidenti problemi in difesa e tante domande. Un mercato senza colpi ad effetto ma una rosa da molti definita la più completa, addirittura superiore a quella della Juventus. Ma i risultati non arrivano, e a tener banco son soprattutto le polemiche.

Eriksen, giusto tenerlo fuori? La cosa certa è che non è ritenuto dal tecnico Conte un punto fermo, c’è anche da dire che il centrocampista non ha fatto nulla per far cambiare idea al tecnico e ribaltare le gerarchie. Impalpabile e mai decisivo quando ha avuto modo di mettersi in mostra, difficile oggi preferirlo ai vari Barella, Sensi o Brozovic. Fuoriclasse o giocatore sopravvalutato? Difficile dare una risposta, ma giusto definire al più presto il ruolo del calciatore evitando incomprensioni tattiche e futili polemiche.

Difesa a tre o a quattro? Altra domanda in cerca di risposte quella relativa alla disposizione tattica dei nerazzurri, giusto insistere sulla difesa a tre, sopratutto tenendo conto delle caratteristiche dei calciatori in rosa, o meglio passare a quattro? In molti son pronti a scommettere che l’Inter renderebbe al meglio con la linea a quattro, con due terzini classici e magari un centrocampista nel ruolo di trequartista dietro le due punte Lukaku e Lautaro Martinez. Magari proprio quell’Eriksen al momento non incisivo e quasi fuori dal progetto. La difesa, in questo inizio stagione, soffre. Tante le reti subite e qualche giocatore, Kolarov su tutti, che soffre la disposizione tattica.

In cerca di risposte – Un’Inter alla ricerca della giusta identità, cosa da fare in fretta per non rischiare di ritrovarsi a troppo presto a troppe lunghezze dalla vetta. Difesa a tre o a quattro, Eriksen si o Eriksen no a parte, la cosa che occorre è trovare al più presto l’11 base e la giusta identità tattica. E magari quel pizzico di mentalità e determinazione assenti nelle prime uscite stagionali.