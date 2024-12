Inter, in Arabia senza Acerbi e Pavard

L’Inter si prepara alla Supercoppa Italiana e parte per la capitale saudita, sede dell’edizione, per preparare la semifinale di giovedì contro l’Atalanta. I nerazzurri, stando a quanto riporta SportMediaset, dovranno fare a meno di Acerbi e Pavard, per una scelta figlia della linea conservativa adoperata dallo staff di Simone Inzaghi, soprattutto in vista dai prossimi impegni. I due difensori, lungodegenti e fuori da oltre un mese, dunque, puntano ad un auspicabile rientro per il ritorno al campionato contro il Venezia.

Inter, Inzaghi ritrova Darmian

Dunque, con una linea difensiva già scritta, composta da De Vrij, Bastoni e Bisseck, reduci da un dicembre perfetto, il tecnico potrà contare nuovamente su Darmian, da alternare sulla fascia destra con Dumfries. Importantissimo per le rotazioni anche Carlos Augusto, diventato fondamentale. Dunque, i nerazzurri, tra infortuni e rientro, partono per le terre arabe per cercare di conquistare il primo trofeo del 2025.