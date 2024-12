Inter senza Pavard e Acerbi

Pavard e Acerbi non faranno parte della spedizione dell’Inter per la Supercoppa Italiana di Riyadh, i due difensori non recuperano costretti al forfait. Una brutta notizia per Inzaghi e per i tifosi nerazzurri, scelte obbligate nel reparto difensivo nerazzurro.