Inter, Chivu: “Sono contento per i ragazzi, hanno fatto un lavoro stupendo”

L’Inter apre la nuova stagione con un trionfo roboante, travolgendo 5-0 il Torino davanti al pubblico di San Siro e scacciando i fantasmi della delusione europea. La squadra di Chivu, all’esordio ufficiale sulla panchina nerazzurra, ha dominato in ogni zona del campo, trovando entusiasmo e convinzione grazie a una prova di forza impressionante. Sugli scudi Sucic, protagonista assoluto con qualità, personalità e un assist che ha infiammato lo stadio. A segno Thuram con una doppietta, Lautaro, Bastoni e il giovane Bonny, capace di bagnare il suo debutto con un gol. Con una prova tanto scintillante quanto incoraggiante, l’Inter lancia un segnale al campionato. Nel post partita, Chivu ha commentato la prestazione dei suoi, tracciando le prime riflessioni stagionali:

SULLA PRESTAZIONE:

“Sono contento per i ragazzi, per il lavoro fatto nelle ultime tre settimane, ci sono stati carichi di lavoro importanti in una situazione nuova per tutti. Una preparazione breve dopo il Mondiale per Club e abbiamo provato a essere subito al meglio. Per aggressività e mentalità direi che hanno fatto un grande lavoro e sono contentissimo. Sono contento dei gol perché le palle inattive sono parte del lavoro dello staff, ero felice per Bastoni, per Barella che ha fatto l’assist, un po’ per tutti perché meritavamo un esordio del genere. Alla fine è andata bene.

E’ andata come l’abbiamo preparata, sulla carta è facile ma bisogna avere poi la testa e le gambe per farlo, hanno risposto tutti alla grande. Sucic ha fatto una grande partita, bene anche i subentrati, Bonny che alla prima a San Siro ha fatto gol. Direi che le cose sono andate bene ma c’è ancora tanto da lavorare, capire alcuni principi, alcuni momenti della partita, quando aggredire e quando attendere. Ma tutti hanno risposto alla grande”. SULLA PARTITA: “Abbiamo lavorato per questa stagione, cercando di presentarci nella migliore condizione possibile all’esordio, malgrado le sole 4 settimane di lavoro. I ragazzi hanno risposto alla grande, stanno provando a lasciarsi alle spalle la parte negativa della stagione scorsa. Hanno dato una prova di maturità, di qualità, di intensità, di aggressività. Sono molto felice per loro. Sin dal primo giorno i ragazzi si sono calati subito nella realtà di quello che dobbiamo fare. Hanno accettato i carichi di lavoro senza mai lamentarsi, hanno accettato i doppi allenamenti, nessuno ha mai detto niente. Ci siamo presentati oggi in condizioni abbastanza buone, non era semplice, era un’incognita anche per noi dello staff una preparazione del genere”. SULLA SQUADRA: “Tutto merito loro, ho a che fare con grandi uomini e campioni che volevamo lasciarsi alle spalle la fine di una stagione che così male non è stata. Non è semplice gestire una sitazione del genere. Forse ha aiutato il fatto che i campioni trovano sempre stimoli e motivazioni per tornare a fare quello che facevano prima, non devono dimostrare niente a nessuno ma essere sè stessi”. SUL MERCATO:

“Sono un po’ scarico e vuoto, preferirei parlare della partita e basta. Avremo tempo per discuterne, manca ancora qualche giorno alla fine”.

SU LOOKMAN:

“Lookman non fa parte della nostra rosa, è dell’Atalanta. Non posso parlare dei giocatori che non fanno parte di questo gruppo, di questa rosa”.

SULLO STILE DI GIOCO:

“Si tratta dell’atteggiamento di tutta la squadra, come difendono, come pressano, come chiudono le linee di passaggio. Lavoriamo sulle letture, ma io non ho paura di niente, ho giocatori e difensori evoluti, siamo una squadra che sta difendendo abbastanza bene e che vuole migliorare ancora di più”.