Cristian Chivu è pronto a tornare in nerazzurro dopo aver conquistato il triplete nel 2010 da giocatore, e dopo aver allenato nelle giovanili dell’Inter. Lo ha fatto per 6 anni vincendo uno scudetto Primavera nel 2022 e lanciando talenti oggi protagonisti ad alti livelli. Il giovane allenatore è pronto a sedere sulla panchina dei nerazzurri e oggi è previsto un nuovo incontro con il presidente Marotta.

Inter-Chivu, oggi la firma per un contratto biennale

L’Inter e Cristian Chivu sono pronti ad unirsi in un nuovo percorso insieme che avrà la durata di due anni. Dopo un primo incontro, positivo, che si è svolto giovedì sera, oggi è previsto il secondo incontro tra la dirigenza nerazzurra, il tecnico rumeno e il suo agente per sistemare gli ultimi dettagli e apporre la firma sul contratto, che sarà un biennale fino al 2027 da circa 2,5 milioni di euro a stagione, prima dell’annuncio ufficiale.

A Milano hanno fretta di chiudere anche perché lunedì parte la missione Mondiale per Club e la squadra non può stare senza allenatore. Lunedì Chivu dirigerà il suo primo allenamento ad Appiano Gentile in vista del Mondiale per club negli Stati Uniti. Nel suo staff tecnico ci sarà anche l’ex centrocampista nerazzurro Angelo Palombo.