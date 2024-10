Inter, colpo in allenamento per Asllani | In dubbio per la sfida contro la Roma

Non solo Piotr Zielinski. In casa Inter, in vista del big match contro la Roma in programma domenica sera allo stadio Olimpico, potrebbe esserci una ulteriore defezione a centrocampo. Secondo le ultime raccolte da TMW, infatti, in chiusura della seduta odierna di allenamento Kristjan Asllani ha preso un colpo ed è quindi in dubbio per la trasferta capitolina. Zielinski, nella giornata di oggi, ha svolto solo terapie mentre l’altro infortunato Buchanan lavoro personalizzato in attesa del definitivo rientro in gruppo.

Domani il responso sulle condizioni di Asllani | Continuano gli infortuni nell’Inter

Le condizioni dell’ex Empoli saranno valutate dallo staff medico nella giornata di domani e lì il tecnico Simone Inzaghi prenderà una decisione in merito alla sua convocazione. Il centrocampo che sfiderà i giallorossi, ad ogni modo, sembrava già precedentemente essere quello classico, con il rientrante Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu.