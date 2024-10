Sommer: “Inzaghi ha una mentalità vincente. Futuro? A Milano sono felice”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato il portiere dell’Inter, Yann Sommer, il quale si è soffermato sul suo futuro e sulla figura di Simone Inzaghi.

Sommer: “Martinez? Ha un grandissimo potenziale”

Su Inzaghi:

“Ha una forte mentalità vincente, e questo fa la differenza. Fa tutto quello che serve per vincere: preparazione, meeting sugli avversari, quando sente nell’aria che non c’è il giusto mood in allenamento interviene e ci spinge. Dobbiamo sempre lavorare al limite, abbiamo bisogno di questo stimolarci a vicenda. Adoro lavorare con lui”.

Sul futuro:

“Il mio contratto scade nel 2026: non so dove sarò, non ci ho ancora pensato, ma qui a Milano sono felice. E ho grandi sfide davanti, al momento non mi vedo altrove, ogni energia la metto sull’Inter”.

Su Martinez:

“Abbiamo una buona relazione, è pure stato in Germania, al Lipsia, qualche anno fa, ma purtroppo non ha imparato il tedesco…Un bravissimo ragazzo e un bravissimo portiere, dal grandissimo potenziale. Poi è completamente diverso da me, più alto e più grosso: buon per l’Inter avere opzioni così diverse anche nel nostro ruolo“.

Ci dica una cosa che ha imparato qui da noi, patria di grandi portieri?

“Sono cresciuto ancora di più nella costruzione, ho due preparatori bravissimi e lavoriamo proprio sullo stile italiano, dalla posizione alla copertura della porta fino ai singoli dettagli che poi fanno la differenza. Mi dimostrano che alla mia età e nel mio ruolo si può sempre crescere”.