Inter, Commisso è una furia: dure accuse anche contro la Juventus

In vista del big match di Martedì sera tra Fiorentina e Inter, a scaldare l’atmosfera già infuocata per l’importanza della partita, ci ha pensato Rocco Commisso. Il patron Viola, infatti, nella giornata di Sabato ha attaccato duramente l’Inter, additandola di essere ‘poco trasparente’ in virtù del fatto che la società nerazzurra (al pari della Juventus, citata anch’essa nelle sue dichiarazioni) abbia sfruttato la possibilità messa in atto dalla FIGC sulla dilazione dei pagamenti relativi ai giocatori.

Scagliatosi duramente contro il club nerazzurro, Commisso ha quindi rimarcato il fatto di aver sempre adempiuto agli obblighi finanziari del suo club, sottintendendo il fatto che la sua società degli Zhang abbia debiti, evidenziando quindi che il club nerazzurro, così come quello bianconero, abbia in dote pesanti perdite economiche.

Dalla Pinetina gli animi inizialmente sereni per via della splendida vittoria ottenuta contro il Bologna , si sono repentinamente trasformati in irritati e pesantemente contrariati, ma lo staff nerazzurro ad ora non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Si preannuncia un clima rovente nelle tribune del ‘Franchi’ quando Commisso incontrerà i dirigenti dell’Inter; sul campo, il match di cartello avrà inizio Martedì alle 20:45, ma Fiorentina-Inter è già iniziata fuori dallo stadio.