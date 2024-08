Inter, contro il Genoa scelte obbligate | Le ultime dall’infermeria

Inter costretta a fare i conti con gli infortunati

Contro il Genoa esordio stagionale per i campioni d’Italia dell’Inter. Inzaghi costretto a fare i conti con l’infermeria. Verso il pieno recupero capitan Lautaro Martinez e Calhanoglu, fuori contro il Chelsea precauzionalmente. In dubbio la presenza di Taremi e Arnautovic, i due attaccanti sperano di recuperare per la prima di campionato ma è corsa contro il tempo. Verso il forfait Zielinski e De Vrij, problemi più seri per i due. Da monitorare le condizioni di Bastoni, il difensore alle prese con un affaticamento, la presenza col Genoa resta in dubbio.