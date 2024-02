Inter: contro la Salernitana scatta l’ora di Buchanan | E lui il dopo Dumfries

Scalda i motori Dumfries, pronto a tornare titolare dopo l’ultima volta, più di un mese fa, in Inter-Verona del 6 gennaio. L’olandese ha un occasione importante per mettersi in mostra e superare Darmian nelle gerarchie, l’obbiettivo rimane la sfida di Champions-League contro l’Atletico Madrid.

Stasera arriverà l’esordio Buchanan, lui l’erede di Dumfries?

Forse sta sera , a partita in corso, arriverà il momento dell’esordio di Buchanan, il canadese è arrivato a gennaio per sostituire Juan Cuadrado, costretto ad un lungo periodo di stop. Inzaghi ha preferito aspettare prima di schierare in campo il giocatore, probabilmente, per permettergli di ambientarsi con il gruppo.

Il futuro di Dumfries sembra lontano dall’Inter, il contratto è in scadenza nel 2025 e le due parti non sembrano muoversi per rinnovare, l’olandese potrebbe partire già quest’estate. La partenza di Dumfries lascerebbe molto spazio a Buchanan, infatti, il profilo del canadese sembra sposarsi perfettamente con il gioco di Simone Inzaghi. Serve maggior qualità tecnica sulla fascia destra e Buchanan, grazie al suo talento, potrà accontentare le richieste di Inzaghi.